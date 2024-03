Rusové se zřejmě pokusili zabít Zelenského a řeckého premiéra, tvrdí Kyjev

Ihor Žovkva, zástupce vedoucího ukrajinské prezidentské kanceláře, to řekl v rozhovoru pro televizi CNN, uvedla média.

Raketa dopadla v blízkosti přístavu nedaleko konvoje vozidel, ve kterém se nacházeli Zelenskyj a Mitsotakis. "Opravdu to bylo necelých 500 metrů od nás... Nelze vyloučit, že byla raketa zaměřena na delegaci mého prezidenta nebo na delegaci zahraničního hosta," uvedl Žovkva.

Podle něj byla raketa vypálena z ukrajinského poloostrova Krym, který byl Ruskem anektován v roce 2014, a trvalo jí necelé tři minuty, než dosáhla svého cíle. Žovkva konstatoval, že pokud by měla Ukrajina dostatečnou protivzdušnou obranu, "tato balistická střela mohla být zachycena".

Moskva Žovkovy tvrzení odmítla. Místopředseda ruské Rady národní bezpečnosti Dmitrij Medveděv na platformě Telegram napsal, že pokud by ozbrojené síly měly za úkol zasáhnout Zelený konvoj v Oděse, udělali by to.

"Je jasné, že v Oděse nedošlo k útoku na konvoj. Kdyby byl cíl stanoven, byl by zasažen," tvrdil Medveděv.

Ruské ministerstvo obrany potvrdilo, že ruské síly provedly 6. března raketový útok na Oděsu. Jeho cílem byl hangár v průmyslové oblasti přístavu, kde ukrajinské ozbrojené síly měly připravovat námořní drony do bojové akce. Ve svém prohlášení ministerstvo uvedlo, že objekt byl zasažen.