Šéf Sněmovny reprezentantů McCarthy má slova ředitele TikToku za velmi znepokojivá

Bývalý brazilský prezident Jair Bolsonaro se vrátí po třech měsících do vlasti. Oznámilo to vedení jeho Liberální strany (PL), napsala dnes agentura Reuters. Bolsonaro odjel krátce před koncem svého prezidentského mandátu do Spojených států, a nezúčastnil se tak předání úřadu stávajícímu prezidentovi Luizovi Ináciovi Lulovi da Silva.