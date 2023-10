Republikánští rebelové poprvé v americké historii odvolali svého šéfa Sněmovny reprezentantů

Jde o významný okamžik v politické historii USA. Kevin McCarthy se stal teprve třetím předsedou Sněmovny reprezentantů v 234leté historii tohoto zákonodárného sboru, který čelil pokusu o odvolání. A je prvním z nich, který nakonec odešel z boje poražený. Uvedl deník The New York Times.

Návrh rezoluce, který předložil rebelující republikán z Floridy Matt Gaetz, byl přijat hlasováním poměrem 216 ku 210. Jeden z příznivců Kevina McCarthyho Tom Cole před hlasováním varoval, že takový výsledek povede k chaosu ve Sněmovně. Gaetz na to reagoval tím, že podle něj je chaosem samotné předsednictví McCarthyho, kterému nelze důvěřovat.

Tohle jsou republikáni, kteří hlasovali pro sesazení McCarthyho: Republikán Andy Biggs z Arizony, republikán Ken Buck z Colorada, republikán Tim Burchett z Tennessee, republikán Eli Crane z Arizony, reprezentant Bob Good z Virginie, republikánka Nancy Maceová z Jižní Karolíny, republikán Matt Rosendale z Montany a republikán Matt Gaetz z Floridy, informovala CNN.

Republikánský poslanec Kevin McCarthy působil jako předseda Sněmovny reprezentantů 269 dní, než byl v úterý většinou hlasů odvolán. Funkční období začalo 7. ledna 2023 a trvalo až do současnosti – druhé nejkratší období v historii země.

Rekord v nejkratším termínu drží poslanec Michael C. Kerr z Indiany, který jako šéf Sněmovny působil 257 dní. Kerr zemřel v kanceláři spotřeby 19. srpna 1876.

Trump se vyhýbá tomu, aby se dostal do mocenského boje republikánů kvůli hlasování McCarthyho

Republikánský poslanec Kevin McCarthy byl odvolán z pozice předsedy Sněmovny reprezentantů poté, co čelil vzpouře uvnitř své vlastní strany. V hlasování mu chyběl klíčový spojenec, bývalý prezident Donald Trump, který se záměrně nezapojil do sporu mezi republikány. Trump, momentálně zaměstnán svými osobními záležitostmi v New Yorku, se rozhodl zůstat stranou a nezasahovat do mocenských bojů. Matt Gaetz, floridský poslanec, který vedl snahu o odstranění McCarthyho, podpořil Trumpovu prezidentskou kandidaturu v roce 2024 a nyní zastává roli náhradníka v jeho kampani.