Smrt Navalného Kremlu nestačila. Teď jde Rusko po jeho rodině

Polsko by jako stát mělo přejít do stavu "přímého ohrožení" a zvýšit výdaje na obranu, uvedl ve středu polský ministr obrany Wladyslaw Kosiniak-Kamysz. Zároveň upozornil, že ruská ekonomika přešla na válečný model a Polsko a Evropa by proto měly být připraveny.