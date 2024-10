Švédskem se šíří nebývalá epidemie zločinu. Děti si najímají gangy i Írán

Strömmer pro server Financial Times řekl, že gangy stojící za smrtelnými střelbami si najímají zločince, zejména děti, aby pracovali pro skupiny v jiných zemích. Dodal: "Problémy jsou jistě velmi vážné a trvalou změnu trendu bude trvat dlouho, v neposlední řadě, pokud jde o děti."

U těch bude dle kriminologů trvat nejméně deset let, než se zajistí, že dnešní děti ve věku předškolního věku nebudou páchat zločiny, když se stanou teenagery. Podle zpráv švédské tajné služby mezi tyto skupiny patří násilní extrémisté, a dokonce i někteří státní aktéři, jako je Írán.

Díky velmi liberální migrační politice se ze země s takřka nulovou kriminalitou Švédsko vyšplhalo na špičku evropského žebříčku. Přibližně 195 střeleb a 72 bombových útoků si jen letos vyžádalo 30 životů a podkopalo pocit bezpečí švédských občanů v celé zemi.

Gangová kriminalita je největší politickou výzvou, které dnes švédská vláda čelí. Současná konzervativní vláda slíbila potlačení kriminální činnosti. Strömmer řekl, že Švédsko zpřísňuje tresty pro mladistvé, včetně jejich odsuzování do vězení a vynucování delšího věznění, poté, co statistiky ukázaly, že více než 90 procent teenagerů spojených s gangy, kteří jsou odsouzeni k zadržování mládeže, pokračuje v recidivách.

Zásah však zatím nemá vážný dopad a střelby a bombové útoky zaměřené na členy gangu a jejich rodiny pokračují ve Švédsku i v zahraničí. Vláda také přijímá opatření na straně sociální prevence, například umožňuje školám, orgánům činným v trestním řízení a sociálním službám sdílet informace, které by mohly pomoci v boji proti hospodářské kriminalitě a pomoci problémovým mladým lidem. Předsedkyně švédské sociálnědemokratické opozice Magdalena Anderssonová na začátku září uvedla, že vládě „chybí plán“, jak gangům zabránit v náboru nových členů.

Strömmer řekl, že systematické vyhrožování ze strany gangů přesahovalo jednotlivé činy. "Jejich použití násilí ohrožuje bezpečnost a svobodu široké veřejnosti, ohrožuje státní zaměstnance pracující pro naše sociální agentury, snaží se infiltrovat soudy, policii, naše věznice."

Policie tvrdí, že švédské gangy využívají k financování svých aktivit a náboru mladých lidí ekonomické podvody a vlastnictví částí sociálního systému, jako jsou soukromé pečovatelské domy a domovy pro problémovou mládež. "Nějak se infiltrují nebo využívají právní stránku ekonomiky, aby se dostali dovnitř našeho sociálního státu," řekl Strömmer. Pachatelům střelby bývá teprve 13 let, a to kvůli mírným trestům udělovaným osobám mladším 18 let.

Vlna násilí se nyní týká i okolních zemí. Norská policie má podezření, že bombový útok v nedalekém městě Drøbak byl také dílem členů švédského gangu. Viní je i ze střelby v pohraničním městě Moss. Podle policejních zpráv švédští gangsteři za vodou vystopovali rivala a pokusili se ho zabít. Dotyčný střelbu přežil.

Policie má podezření, že útok v Mossu z 28. listopadu roku 2023 začal několik hodin před střelbou textovou zprávou obsahující čas (17:00) a místo setkání (městská sportovní hala, Mossehallen), kterou švédští podezřelí zaslali oběti. Podezřelí také poslali SMS s typem vozu, ve kterém přijedou: Peugeot 208. Tento postup odpovídá metodě, kterou používají švédští gangsteři, kdy lákají zamýšlený cíl předstíráním, že navrhují obchodní dohodu nebo předávají zprávu od kontaktu.

Koncem prosince loňského roku byli v souvislosti s případem ve švédském Göteborgu zatčeni dva muži. Jeden z nich si údajně auto pronajal. Třetí muž byl zatčen ve Stockholmu poté, co policie prohledala jeho telefon v souvislosti s dalším podezřelým zločinem a našla spojení s útokem v Mossu, uvedla NRK.

To byl první signál, že se švédská krize rozlévá i do okolních států. Norské úřady se domnívají, že švédské drogové gangy nyní operují ve všech 12 norských policejních obvodech poté, co nedávno rozšířily své operace. I Dánsko má obavy. Tamní úřady hlásily rostoucí příliv švédských zločinců a poznamenávají, že mnoho rekrutů je velmi mladých.

Začátkem září dánská policie obvinila dva švédské teenagery z pokusu o vraždu s tím, že si je najali spolupracující švédské a dánské gangy organizovaného zločinu. Policie uvedla, že v současnosti řeší 25 podobných případů.

"Gangy rekrutují dětské vojáky, aby se navzájem napadali," řekl nedávno dle serveru Politico novinářům dánský ministr spravedlnosti Peter Hummelgaard. "Co se děje na druhé straně Øresundu?" řekl s odkazem na úžinu, která odděluje Dánsko a Švédsko.

Dánský ministr Hummelgaard pozval koncem srpna švédského ministra spravedlnosti Gunnara Strömmera do Kodaně k mimořádným jednáním o této záležitosti. Jeho švédský protějšek po schůzce uznal, že obavy z kriminality švédských gangů, ovlivňujících jeho sousedy, jsou oprávněné, i že Švédsko musí udělat více, aby zastavilo problém u zdroje.

Tato situace je pro Švédsko ostudná – léta platilo za evropskou baštu sociální stability. „Pro Švédsko je to ostudné a vypadá to hrozně,“ řekl loni v srpnu Fredrik Furtenbach, politický komentátor švédského národního rozhlasu SR.

Peter Hummelgaard, dánský ministr spravedlnosti, kritizoval švédskou „naprosto nemocnou, zkaženou kulturu násilí“ a uvedl, že došlo k 25 incidentům, kdy byli švédští teenageři najati na zásahy dánskými gangy. Tyto události vytvářejí další tlak na švédskou vládu.