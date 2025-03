Trump má hotovo. Poslední volná pozice v nové americké vládě je obsazena

Trump oznámil poslední vládní nominaci v sobotu odpoledne místního času. Rollinsová dosud vede protrumpovský think tank America First Policy Institute. Jde o dlouholetou spojenkyni zvoleného prezidenta, která byla jeho poradkyní během prvního mandátu v Bílém domě mezi lety 2017 až 2021. Budoucí ministryně vyrostla na farmě a na vysoké škole studovala obor věnující se rozvoji zemědělství, připomněla BBC.

“Jako naše nová ministryně zemědělství bude usilovat o ochranu amerických farmářů, kteří jsou opravdovou páteří naší země,” prohlásil republikánský vítěz listopadových prezidentských voleb.

Trump si do kabinetu vybral například senátora Marca Rubia, někdejšího soupeře z republikánských primárek, do čela diplomacie. Na státní pokladnu má dohlížet investor Scott Bessent. Ministrem zdravotnictví bude člen slavné rodiny Robert F. Kennedy junior.

Trump ukázal na dvě hvězdy zpravodajské stanice Fox News do čela ministerstev. Sean Duffy povede dopravní resort, Pete Hegseth zase Pentagon. Dohledovému úřadu nad zdravotním pojištěním Medicare bude šéfovat Dr. Mehmet Oz, který měl televizní pořad celých 13 let. Budoucí ministryně školství Linda McMahonová zase vybudovala úspěšnou wrestlingovou organizaci. Šest let moderoval na Fox News i Trumpův velvyslanec v Izraeli Mike Huckabee.

Sám zvolený prezident je někdejší televizní hvězdou. Na stanici NBC měl patnáct let reality show The Apprentice, ve které posuzoval podnikatelské schopnosti a předpoklady účastníků.

"Jako bývalá hvězda reality TV věří Trump síle obrazovky. Jeho volba (ministrů) se soustředí na lidi, kteří dokážou vyslat vzkaz a zároveň ho bránit v bojovné atmosféře, která definuje moderní média," uvedla CNN.

Členové Trumpova týmu, který má na starosti předání moci, si podle stanice přehrávají klipy mediálních vystoupení potenciálních vládních kandidátů, přičemž vyhledává i videa, kdy tito lidé brání, anebo naopak kritizují republikánského politika.

"Výsledkem je kabinet stvořený pro televizi, o kterém si Trump myslí, že prodá jeho agendu Američanům a bude bránit administrativu proti mediální kritice," napsala CNN, podle které se očekává, že na některých úřadech budou každodenní fungování řídit náměstci a další vedoucí pracovníci.

Republikán Trump zvítězil v prezidentské volbě, která se konala v úterý 5. listopadu, nad kandidátkou Demokratů a úřadující viceprezidentkou Kamalou Harrisovou. Získal hlasy 312 volitelů, zatímco Harrisová si jich zajistila jen 226.