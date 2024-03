Trump může kandidovat v republikánských primárkách, rozhodl soud

V prosinci loňského roku Nejvyšší soud státu Colorado nařídil vyřazení Trumpa z kandidátní listiny s odkazem na 14. dodatek ústavy, který zakazuje zastávat úřad osobám, které se zapojily do vzpoury.

Trumpa vinil z účasti na útoku davu na Kapitol dne 6. ledna 2021, jehož cílem bylo zvrátit předání moci nově zvolenému prezidentovi Joeovi Bidenovi.

Rozhodnutí Nejvyššího soudu federálního státu Coloradu přišlo den před primárkami a bylo jednomyslné. Tento verdikt pravděpodobně ovlivní podobné soudní procesy i v dalších státech.

Stejně jako soudy v Maine a Illinois bylo i jejich rozhodnutí dočasně zastaveno, protože Nejvyšší soud USA mezitím začal projednávat případ z Colorada.

Trump čelí trestnímu stíhání kvůli útoku na Kapitol a má být v dubnu vyslýchán před Nejvyšším soudem USA. Nicméně se odvolává na prezidentskou imunitu, kterou měl v době incidentu.

Pátého března se v USA koná tzv. supervolební úterý, kdy se bude hlasovat v primárkách ve 16 státech a jednom teritoriu.

Podle nedávného průzkumu Siena College Research Institute pro deník New York Times (NYT) by většina registrovaných voličů v USA (48 procent) zvolila prezidentem bývalého republikánského šéfa Bílého domu Donalda Trumpa.

Jeho nástupci v této funkci, demokratovi Joeu Bidenovi, by dalo svůj hlas 43 procent voličů.

Z průzkumu vyplývá, že pouze jeden ze čtyř respondentů uvedl, že USA se v současnosti ubírají správným směrem. S politikou prezidenta Bidena nesouhlasí 47 procent dotázaných, což je nejvyšší hodnota od začátku jeho funkčního období.

Podle průzkumu by Trumpa v listopadových volbách opět volilo 97 procent voličů, kteří mu dali hlas v roce 2020. Za Bidena by tentokrát hlasovalo jen 83 procent dotázaných, deset procent by podpořilo Trumpa.

Průzkum NYT ukázal, že 19 procent voličů nesouhlasí ani s Bidenem, ani s Trumpem. Biden je však méně neoblíbený (38 procent) než Trump (45 procent).

Toto sedmiprocentní rozpětí je podle NYT signifikantní: v posledních dvou prezidentských volbách vyhrál kandidát, který mezi „double haters“ je méně neoblíbený.