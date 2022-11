Trump odrazuje floridského guvernéra DeSantise od kandidatury na prezidenta

"Myslím, že by to od něho byla chyba. Myslím, že by se to (stranické) základně nelíbilo," řekl v úterý Trump v televizi Fox News. Varoval, že by o 44letém politikovi zveřejnil nelichotivé informace. "Vím toho o něm víc než kdokoliv jiný - možná víc než jeho manželka," řekl Trump bez dalších podrobností. Uvedl také, že pokud by se DeSantis o republikánskou nominaci ucházel, uškodil by si.

Britská BBC na svých internetových stránkách píše, že Trump už v minulosti vyhrožoval, že zveřejní informace očerňující jeho politické soupeře.

Později ale Trump o DeSantisovi mluvil jako o "dobrém člověku" a popřel, že by mezi nimi byly spory.

BBC DeSantise označuje za relativního politického nováčka, který se do povědomí širší veřejnosti dostal teprve od roku 2019, když se stal floridským guvernérem. Staví se do role nadšeného zastánce konzervativních hodnot a mnozí považují za pravděpodobné, že nominaci Republikánské strany do boje o Bílý dům v roce 2024 získá on a ne Trump. DeSantis v nynějších volbách post guvernéra obhájil, což ho staví na dobrou startovací pozici v boji o republikánskou nominaci.

Trump v pondělí naznačil, že rozhodnutí o kandidatuře oznámí 15. listopadu.