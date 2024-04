Trump přijede na Ukrajinu, očekává Zelenskyj. Bez pomoci válku prohrajeme, dodal

"Naši partneři disponují určitými zbraněmi, které momentálně potřebujeme k přežití. A já prostě nechápu, proč tyto zbraně nedostáváme," uvedl Zelenskyj během své návštěvy v Charkově na východě Ukrajiny v rozhovoru pro německý deník Bild.

Zelenskyj opakovaně apeloval na dodání více systémů protivzdušné obrany a munice. navštívil Charkovskou oblast, kterou zasáhly ruské útoky, aby zhodnotil škody na energetické infrastruktuře a řešil problémy s dodávkami elektřiny. Také vyjádřil naději na dodání německých řízených střel dlouhého doletu Taurus.

Ruský prezident Vladimir Putin vede válku proti Ukrajině více než dva roky. Zelenskyj doufá, že USA poskytnou Ukrajině miliardy dolarů na vojenskou pomoc. Rusko disponuje výrazně většími zásobami zbraní a může poslat na frontu více vojáků.

"Ale jednotný Západ disponuje moderními zbraňovými systémy," zdůraznil Zelenskyj, který věří, že díky těmto systémům může být Rusko poraženo a Ukrajina může zvítězit.

Zelenskyj také potvrdil plány Ukrajiny na novou protiofenzívu k osvobození svých území okupovaných Ruskem. To bude vyžadovat více zbraní, zejména od USA.

Ukrajinský prezident očekává, že bývalý americký prezident Donald Trump, který usiluje o znovuzvolení, brzy navštíví Ukrajinu. Trump s pozváním souhlasil, avšak datum návštěvy nebylo stanoveno. Zelenskyj opakovaně zdůraznil, že bez pomoci Západu čelí Ukrajina porážce ve válce.

V rozhovoru také uvedl, že hodlá zůstat v zemi i v případě možného neúspěchu. "Nemohu opustit svou zemi. Za žádných okolností," prohlásil.

Zelenskyj už v neděli připustil, že jeho země může prohrát válku s Ruskem, která probíhá už přes dva roky. Klíčová bude pro Kyjev i nadále americká pomoc, která v poslední době vázne.

Podle Zelenského jeho země prohraje válku, pokud americký Kongres neschválí další balík pomoci ve výši 60 miliard dolarů, který již několik měsíců vázne kvůli sporům mezi demokraty a republikány. Ukrajinský prezident prohlásil, že pro jeho zemi bude bez pomoci těžké i jakkoliv přežít.

"Pokud Kongres Ukrajině nepomůže, Ukrajina válku prohraje," řekl Zelenskyj podle deníku Le Monde na nedělní videokonferenci se zástupci platformy United 24, jejímž prostřednictvím mohou lidé přispívat napadené zemi. "Pokud Ukrajina válku prohraje, budou napadeny další státy," dodal ukrajinský lídr.

Zelenskyj opakovaně apeluje na americké politiky, aby balík schválili. Bidenova administrativa se domnívá, že jde zřejmě o poslední možnost k zajištění dalších prostředků pro Ukrajinu před listopadovými prezidentskými volbami, po nichž by se do Bílého domu mohl vrátit Donald Trump. V takovém případě by další pomoc byla ohrožena.

USA již poskytly Ukrajině pomoc za více než 110 miliard dolarů. Kyjev dostává vybavení z amerických zásob, které jsou následně doplňovány z prostředků uvolněných Kongresem. Nyní je tento způsob financování pomoci ochromen. Balík v hodnotě 60 miliard dolarů zatím prošel jen Senátem, nikoliv však Sněmovnou reprezentantů.