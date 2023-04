Trumpa by teď republikáni nominovali do boje o Bílý dům, ukazuje průzkum

Podle průzkumu listu Wall Street Journal se Trump ujal vedení mezi lidmi s hlasovacím právem v republikánských primárkách. Floridský guvernér DeSantis ještě v prosinci vedl o 14 procentních bodů, nyní na exprezidenta 13 procent ztrácí. Případný přímý souboj obou kandidátů by nyní se ziskem 51 procent hlasů vyhrál kontroverzní podnikatel.

Trump byl hlavou státu mezi lety 2017 až 2021. V listopadu 2020 ve volbách neúspěšně obhajoval funkci, prohrál s demokratickým vyzyvatelem Joem Bidenem.

Shodou okolností právě dnes informovaly o Bidenově záměru oznámit příští týden opětovnou kandidaturu do Bílého domu televizní stanice CNN či deníky The New York Times a The Washington Post.