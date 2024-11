Trumpův poradce odkryl karty ohledně války na Ukrajině. Krym je pryč, vzkazuje

Lanza, který pracoval na Trumpově letošní volební kampani, řekl BBC, že nastupující administrativa požádá ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského o předložení jeho verze realistické vize míru. "A pokud přijde ke stolu a řekne, že můžeme mít mír, pokud budeme mít Krym, ukáže nám, že není seriózní. Krym je pryč," řekl poradce.

Rusko anektovalo Krym už v roce 2014, tedy osm let před začátkem plnohodnotné invaze na Ukrajinu. Zvolený prezident během kampaně zdůrazňoval, že jeho prioritou je válku ukončit.

Trumpův kampaňový poradce nezmínil oblasti na východě Ukrajiny, ale podotkl, že obnovení ukrajinské kontroly nad Krymem je nerealistické a není cílem Spojených států. "Když Zelenskyj řekne, že mír bude, jen když se vrátí Krym, máme pro něj zprávu: Krym je pryč," prohlásil Lanza, který také vyloučil nasazení amerických vojáků za účelem dobytí poloostrova. Kyjev ale nikdy nic takového nepožadoval, zdůraznila britská stanice.

Lanza se nechal slyšet, že má obrovský respekt pro ukrajinské občany a jejich lví srdce. Uvedl nicméně, že americkou prioritou je mír. Zelenskyj prý bude dotázán na realistickou vizi míru. "Není to vize vítězství, je to vize míru. A pojďme začít s upřímnou konverzací," dodal.

Mluvčí Trumpova týmu, který aktuálně připravuje předání moci z rukou Joea Bidena, podle BBC reagovala slovy, že Lanza, který pracoval pro volební kampaň, nepracuje pro prezidenta Trumpa a nemluví za něj. Zelenského poradce Dmytro Lytvyn zase poznamenal, že Lanzovy výroky vytvářejí tlak na Ukrajinu, aby uzavřela mír, i když je to ruský prezident Vladimir Putin, který usiluje o pokračování války.

"Putin přichází o většinu svých lidí při útocích na frontě. Co to znamená? Je zřejmé, že chce pokračovat v bojích," řekl Lytvyn a doplnil, že Kyjev usiluje o mír od roku 2022. "Jsou tu celkem realistické návrhy. A je to Rusko, které musí být přinuceno pochopit, že mír je potřeba, ale musí být spolehlivý, aby se neopakovaly žádné ruské útoky," dodal.

Trump již po úterním volebním triumfu mluvil s ukrajinským protějškem, přičemž hovoru se zúčastnil i miliardář Elon Musk. Zdroj z ukrajinské prezidentské kanceláře sdělil BBC, že šlo o dobrou konverzaci, která trvala asi půl hodiny.