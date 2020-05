Účinná vakcína proti covid-19 vzniknout nemusí. Odborníci chtějí mít "plán B"

Mnoho odborníků se domnívá, že místo úplného vyhlazení onemocnění covid-19 se společnost bude muset naučit žít s ním. Města se začnou pomalu otevírat, ale stále budou muset být dodržována ochranná opatření, výjimkou nebude ani povinné testování. Ohniska viru SARS-CoV-2 se můžou objevovat každoročně a globální počet obětí by se náhle zvyšoval. Odborníci čerpají ze zkušeností, které již lidstvo zažilo v minulosti, například s virem HIV.

Ačkoliv jsou někteří odborníci přesvědčeni, že vakcína bude vyvinuta, protože na rozdíl od viru HIV a malárie vir SARS-CoV-2 nemutuje tak rychle. Lékař David Nabarro, jeden ze šesti zvláštních vyslanců OSN, který má za úkol reagovat na pandemii covid-19, nabádá svět, aby byl schopný fungovat i v případě, že vakcína nebude k dispozici. Podle Nabarra je nezbytné, aby se země byly schopné bránit a pokračovat v hospodářské činnosti i s hrozbou viru. „Existují viry, proti kterým nemáme žádná očkování, takže nemůžeme předpokládat, že se vakcína proti covid-19 objeví a pokud se objeví, nevíme, zda bude účinná a bezpečná,“ uvedl Nabarro pro CNN.

Podle mnoha politiků a odborníků, včetně Anthonyho Fauciho, ředitele Národního ústavu pro alergie a infekční nemoci v USA, bude vakcína k dispozici nejpozději do 18 měsíců. Tento verdikt však vyvrací Peter Hotez, děkan na National School of Tropical Medicine v Houstonu. „Nikdy jsme neurychlili vývoj vakcíny na rok až 18 měsíců. Sice to neznamená, že je to nemožné, ale bude to hrdinský čin“, uvedl Hotez pro CNN. Podle Hoteze je důležité mít v záloze plán B, pokud nebude k dispozici očkování.

V roce 1984 byl identifikovaný nový typ viru, který se později stal známým jako virus HIV. Tehdejší ministryně zdravotnictví a sociálních služeb USA Margaret Hecklerová na tiskové konferenci uvedla, že očkování proti HIV bude připraveno v průběhu dvou let. Téměř po 40 letech a 32 milionech úmrtí není vakcína stále k dispozici. HIV má ve srovnání s covid-19 vyšší úroveň mutace, takže odborníci jsou díky tomu mnohem optimističtější při hledání nové vakcíny proti covid-19.Testování na lidech již probíhá v Anglii a v USA. Podle Hoteze je to testování, nikoliv vývoj, který zabraňuje výrobě vakcíny. „Zabýváme se biologickými systémy a ne mechanickými. Skutečně záleží na tom, jak tělo reaguje,“ dodává.

Současně se testují léky, které by mohli potlačit virus SARS-CoV-2 jako v případě HIV, který se potlačuje antivirotiky. Všechny studie jsou velmi čerstvé, spadají sem experimentální léky proti ebole nebo léčba krevní plazmou. Pomalu se upouští od antimalarika hydroxychlorochin, které doporučoval americký prezident Donald Trump, protože vedlejší účinky ohrožují činnost srdce.

Léčba jako plán B nezabrání infekcím, aby se nadále šířily ve společnosti. Sice by to znamenalo, že by pandemie byla ukončena, ale virus SARS-CoV-2 by byl stále mezi námi v dlouhodobém horizontu a zcela by nikdy nevymizel. „Je naprosto nezbytné, aby se svět připravil na covid-19,“ říká Nabarro a dodává, že svět potřebuje kolektivní smlouvu, ve které bude každý občan zodpovědný za své chování, pokud projeví příznaky nebo přijde do kontaktu s pozitivním na covid-19.

Paul Offit, pediatr a specialista na infekční choroby, který vynalezl rotavirovou vakcínu, je přesvědčený, že vakcína bude k dispozici. „Myslím, že vakcína bude. Je tu spousta peněz, zájmů a cíl je jasný,“ uvedl. Pokud se ale podíváme do minulosti, je jasné, že v případě komerčně dostupných vakcín je časový horizont dostupnosti nepředvídatelný. „Byl bych opravdu ohromen, kdyby byla vakcína k dispozici za 18 měsíců“ dodal Offit.