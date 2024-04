Ukrajina vyrábí vlastní drony, sestavuje je z letadel, tvrdí tisk

Ředitel střešovické Ústřední vojenské nemocnice Miroslav Zavoral se rozhodl skončit ve své funkci. Písemné rozhodnutí ve středu předal do rukou vedení ministerstva obrany. V čele nemocnice, kterou vedl čtrnáct let, zůstane do konce letošního června.

Zdroj: Jan Hrabě