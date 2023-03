Ukrajinská Oděsa na seznamu UNESCO: Které památky nedozírné hodnoty ohrožuje Putinova invaze?

Od vzniku samostatné České republiky vzrostl význam vývozu pro tuzemské hospodářství. Zatímco v roce 1993 mířilo na export 19,2 procenta veškeré české produkce, v roce 2021 to bylo 33,3 procenta. Vyplývá to z analýzy Hospodářské komory ČR, kterou má ČTK k dispozici. Česko vyváží do 217 zahraničních teritorií, 80 procent vývozu ale míří do zemí Evropské unie.