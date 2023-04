Ukrajinské vojáky jsme mučili, zajatce a děti stříleli. Zraněné jsme zabíjeli granáty, popisují ruští žoldáci

Savičev je bývalý ruský trestanec, kterého Wagnerova skupina naverbovala loni v září. V telefonickém rozhovoru pro Guardian řekl, že se během šesti měsíců bojů na východní Ukrajině podílel na hromadných popravách ukrajinských válečných zajatců.

"Bylo nám řečeno, abychom nebrali žádné zajatce a rovnou je na místě zastřelili," řekl. Následně popsal incident poblíž východoukrajinského města Soledar, kde se podílel na zabití 20 ukrajinských vojáků v obklíčení. "Pokropili jsme je kulkami. Je válka a nelituji jediné věci, kterou jsem tam udělal. Kdybych mohl, vrátil bych se tam," dodal.

Při jiném incidentu zavraždil několik zraněných ukrajinských válečných zajatců tak, že na ně naházel granáty. "Mučili bychom i vojáky, neexistovala žádná pravidla," uvedl. The Guardian připomíná, že nelze nezávisle ověřit tvrzení žoldáka, dokumenty, které má k dispozici, ale dokazují, že Savičev je usvědčeným vrahem a 12. září byl propuštěn z vězení ve Voroněži na základě prezidentské milosti.

Začátkem tohoto měsíce se objevila dvě videa ukazující ruské vojáky, jak řežou hlavy zřejmě ukrajinským válečným zajatcům. Záběry nelze ověřit, podobných svědectví ale z Ukrajiny přichází celá řada.

Po sociálních sítích se už několik dní šíří video s údajným doznáním ruského žoldnéře k zastřelení pěti či šestileté ukrajinské dívky při dobývání východoukrajinských měst. Video natočila ruská nevládní organizace Gulagu.net.

Další žoldák ze stejné skupiny, Azamat Uldarov, ve videu řekl, že "střelil pětiletou holčičku do hlavy", když jeho jednotka dobývala Soledar a Bachmut. "Kvičí, je to malé dítě. Střelil jsem pěti či šestiletou dívku a dorazil ji. Touhle rukou jsem plnil rozkaz a zabil děti. Dávali nám rozkaz vyčistit a všechny zlikvidovat. Šli jsme a všechny jsme zabíjeli. Ženy, muže, důchodce i děti, a to i malé, pětileté," řekl.

Rozkaz vyčistit Bachmut podle žoldnéřů přišel přímo od šéfa skupiny Jevgenije Prigožina. Uldarov dále vyprávěl, že v březnu "vyčistil" sklep obytné budovy v Bachmutu, v němž se skrývalo 300 nebo 400 lidí, včetně desítek dětí.

"Civilisté vycházeli ven a my měli rozkaz, abychom všechny starší 15 let beze slova zastřelili. Zastřelili jsme 20 až 24 lidí, z nichž asi deset bylo ve věku 15 až 17 let," řekl Savičev s tím, že patnáctileté ukrajinské civilisty nelze označit za pokojné civilisty.