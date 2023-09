V ICC se rodí plán na další obvinění Putina. Z hladomoru udělal na Ukrajině válečnou zbraň

Právníci v oblasti lidských práv ve spolupráci s ukrajinským státním zástupcem obviňují Rusko z úmyslného způsobení hladomoru během 18 měsíců trvajícího konfliktu. Jejich cílem je zdokumentovat případy, kdy ruští okupanti použili hlad jako válečnou zbraň, a poskytnout ICC důkazy k zahájení prvního stíhání proti ruskému prezidentovi Vladimiru Putinovi.

Právník z advokátní společnosti Global Rights Compliance (GRC) Yousuf Syed Khan podle serveru Guardian tvrdí, že použití hladu jako válečné zbraně proběhlo ve třech fázích, počínaje počáteční invazí, kdy byla obléhána ukrajinská města a omezeny zásoby potravin.

Jedním ze zdokumentovaných incidentů bylo například zabití 20 civilistů v Černihivu dne 16. března 2022, kdy ruské tříštivé bomby explodovaly před supermarketem v době, kdy Ukrajinci stáli ve frontě na chleba a jídlo.

Vyšetřovatelé se také zaměřují na obléhání Mariupolu. Dodávky potravin do města byly omezeny a koridory humanitární pomoci byly zablokovány nebo bombardovány, což zoufalým, hladovějícím civilistům ztížilo nebo znemožnilo útěk.

Druhá fáze zahrnuje zničení zásob potravin a vody a energetických zdrojů po celé Ukrajině. Ty právník označil za "předměty nezbytné pro přežití civilního obyvatelstva." Podle něj byly útoky na tyto oblasti "úmyslným zločinem", protože došlo k odstranění "předmětů, které civilisté potřebují, jako je energetická infrastruktura během zimy."

Jako příklad uvádí měst Mykolajiv na jihu země, které zůstalo od počátku konfliktu bez pitné vody poté, co ruské síly dobyly čerpací stanici, která ji zásobovala.

Třetí fáze využití hadu coby zbraně jsou ruské pokusy zabránit nebo omezit vývoz ukrajinských potravin. "Viděli Rusko útočit na obilná zařízení na Dunaji a zapojilo se do akcí na Černém moři," řekl Khan s odkazem na zprávy ukrajinských představitelů, že koncem července a začátkem srpna bylo zničeno 270 000 tun potravin.

GRC spolupracuje s ukrajinskými žalobci na sestavení spisu, který by umožnil třetím stranám zasílat informace o údajných válečných zločinech žalobci ICC. O dalším postupu by pak rozhodl státní zástupce v Haagu. Součástí snahy právníků také je identifikovat pachatele a zjistit, zda je možné vyzvat k obžalobě Putina, jako se stalo v březnu, kdy ICC vydal zatykač na prezidenta za dohled nad "nezákonnou deportací" ukrajinských dětí do Ruska z okupovaných území.

"Putin by mohl nést odpovědnost za to, že spáchal tyto činy přímo, společně s ostatními a/nebo prostřednictvím jiných," uvedl právník s tím, že na Putinovi také leží neschopnost vykonávat řádnou kontrolu nad ruskou armádou nebo další obvinění z trestných činů.