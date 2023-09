Rusko většinu své ropy vyváží bez cenového stropu

Podle deníku byly téměř tři čtvrtiny všech námořních zásilek ruské ropy v srpnu bez západního pojištění, páky používané k zajištění souladu s cenovým stropem ropy stanoveným G7 ve výši 60 dolarů za barel.

To je o 50 procent více než na jaře 2023, vyplývá z údajů analytické společnosti Kpler a pojišťoven.

Takový růst znamená, že Moskva je stále zběhlejší v obcházení limitu a umožňuje jí prodávat více své ropy za ceny blížící se cenám na mezinárodním trhu, zdůrazňuje FT.

„Kyjevská ekonomická škola (KSE) odhaduje, že trvalý růst cen ropy od července v kombinaci s úspěchem Ruska při snižování slevy na vlastní ropu znamená, že příjmy země z prodeje ropy v roce 2023 budou pravděpodobně na úrovni nejméně o 15 miliard dolarů vyšší, než by mohly být.

Tato změna je dvojitou ranou pro západní snahy omezit ruské příjmy z ropy, které tvoří největší část rozpočtu Kremlu, po jeho úplné invazi na Ukrajinu,“ píše se v článku.

Nejen, že se větší podíl ruské ropy prodává mimo limit, ale rostoucí nezávislost Moskvy jako prodejce se časově shodovala se silným růstem cen ropy, které se tento týden poprvé za 13 měsíců dostaly nad 95 dolarů za barel, poznamenává FT.

„Přestože ruský ropný sektor stále čelí řadě vážných problémů, včetně tvrzení o nedostatku na domácím trhu ropných produktů a všeobecném poklesu objemu exportu, indikátory stále naznačují, že vojenská kasa Kremlu získá z prodeje více příjmů. ropy,“ zdůrazňuje deník.

"Vzhledem ke změnám ve způsobu, jakým Rusko dodává ropu, by mohlo být velmi obtížné prosadit cenový strop v budoucnu. A to je o to nešťastnější, že jsme neudělali více pro řádné prosazení stropu, když jsme měli více pák vlivu,“ připustil Ben Hilgenstock, ekonom z London School of Economics.

Rusko tento týden zakázalo vývoz nafty a dalších paliv, což je významný krok jednoho z největších světových prodejců nafty. To vyvolalo obavy, že se ruský prezident Putin snaží narušit trh s ropou, jako to udělal se zemním plynem, který způsobil loňskou energetickou krizi.

"Zatímco EU a USA z velké části zakázaly dovoz ruské ropy, cenový strop stanovený G7 byl navržen tak, aby udržela ruskou ropu na světových trzích. Cílem bylo zabránit omezení dodávek a ekonomicky a politicky škodlivému cenovému skoku."

G7 stanovila cenový strop na prodej ruské ropy pod 60 dolarů za barel. Když byla tato opatření zavedena, ruská ropa se nejprve prodávala s velkou slevou pod světové ceny. Moskva se snažila přesměrovat zásilky do Asie a zároveň spoléhala na západní dopravní služby. Sankce a omezení od února 2022 vyšly Rusko na 100 miliard dolarů příjmů z vývozu ropy.

Rusko reagovalo vytvořením vlastní "temné flotily" ropných tankerů, schopných operovat bez západních služeb, což mu umožnilo dosáhnout vyšších cen za ropy na světovém trhu. Průměrná cena hlavní exportní třídy ruské ropy Ural přesáhla 60 dolarů za barel od července.