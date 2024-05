Válka v Gaze způsobuje strašné lidské utrpení, ničí životy a trhá rodiny, prohlásil Guterres

Hokejisté Dánska možná pomýšleli na to, že by mohli v Praze zopakovat dva roky starou senzaci a vyhrát nad Kanadou třeba stejným výsledkem 3:2, jenže na to mohli pomýšlet maximálně tak první dvě třetiny. Po nich totiž Seveřané ztráceli na favorita pouze gól, když prohrávali 1:2, přičemž především ve druhé třetině dokázali Dánové Kanadě zatápět. Jenže zámořští mají ve svých řadách vycházející hvězdu Bedarda, který opět ukázal svou genialitu, k níž přidal hned dvě branky. Nejen díky nim, ale pak i suverénně odehrané třetí třetině nakonec Kanada dokráčela k jasné výhře 5:1. Daleko vyrovnanější duel se v neděli odpoledne hrál v Ostravě, kde Lotyši s Francouzi dospěli až do prodloužení, v němž za stavu 2:2, podobně jako v prvním zápase s Polskem, rozhodl o vítězství pobaltského účastníka turnaje jen vteřinu před koncem kapitán Daugavinš.