Vatikánské archívy odhalují svá tajemství. Co se dělo v Římě za druhé světové?

V záznamech Pontifikálního biblického institutu se nacházejí jména 3600 lidí, které během války schovaly katolické řády. Celkově se v dokumentech podle agentury AP hovoří o více než 4300 ukrývaných. Ze srovnání s archivem římské židovské obce vyplynulo, že 3200 z konkrétně jmenovaných osob byli Židé.

Dokumenty Pontifikálního biblického institutu sestavili jezuité po osvobození Říma od nacistů v červnu 1944 a sloužili jako předloha pro výzkum italského historika Renza de Feliceho v roce 1961. Později se předpokládalo, že se ztratili.

Papeže Pia XII., jehož pontifikát trval od roku 1939 do roku 1958, kritizují řada historiků za to, že během války veřejně nevystoupil proti holocaustu. Podle jiných historiků se papež obával, že jeho výzvy by nacistů nepřesvědčily, ale naopak popudily k ostřejšímu pronásledování Židů i katolíků v Evropě, a tak se raději rozhodl pomáhat Židům v tichosti.

Papež František v roce 2020 nařídil zpřístupnění všech vatikánských archivů týkajících se druhé světové války. Na jejím začátku žilo v Římě 10.000 - 15.000 Židů, více než 2000 z nich zabili nacisté. Ti okupovali město devět měsíců až do jeho osvobození spojeneckými jednotkami v červnu 1944.