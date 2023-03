Ve Francii pokračují protesty během vrcholící debaty o penzijní reformě

Definitivně by se o nepopulární reformě, která je klíčovým bodem programu prezidenta Emmanuela Macrona, mohlo hlasovat ve čtvrtek.

Po dvou měsících protestů a politických střetů dospěla bitva o penzijní reformu do "rozhodujícího dne", napsal list Le Monde. Agentura AP zase píše o "vyvrcholení politického napětí". Vyústění procesu v parlamentu zůstává nejisté, neboť vláda podporovaná prezidentem Macronem nemá v dolní komoře parlamentu většinu a pravicoví Republikáni, kteří by mohli její plán podpořit, nejsou ve věci jednotní.

Francouzské odbory dnes ve snaze ukázat sílu odporu proti reformě pořádají osmou "mobilizaci" od představení návrhu v první polovině ledna. Francouzská média dopoledne informovala o začátku pochodů v několika městech, čtyři dny po posledním kole protestů, které přitáhlo dosud nejnižší účast. Na čtvrtek odborářští předáci plánují shromáždění u sídla dolní komory parlamentu.

Stávky dnes pokračují v několika sektorech od veřejné dopravy po rafinerie. Výrazně narušené jsou linky příměstských vlaků v pařížském regionu nebo vysokorychlostní železniční spoje TGV, pařížské letiště Orly kvůli protestu dispečerů zrušilo pětinu letů. V ulicích francouzské metropole se mezitím dál hromadí odpad v důsledku déle než týden trvající stávky popelářů. Deník The New York Times v nové reportáži hovoří o hromadách nepořádku, někdy převyšujících chodce, kteří je obchází, jako o "páchnoucím" symbolu pobouření veřejnosti nad vládním plánem.

Projednávaná reforma by do konce dekády zvýšila hranici pro odchod do důchodu ze 62 let na 64. Zároveň by zrušila mnohé speciální režimy spojené s různými povoláními a urychlila by prodloužení doby, po kterou je nutné přispívat do penzijního systému pro vznik nároku na plný důchod. Podle vlády jsou změny nutné pro odvrácení kolapsu francouzského penzijního sytému. Podobnou reformu prosazoval prezident Macron už během svého prvního mandátu, po vlně protestů a příchodu pandemie covidu-19 však plán vzal zpět.

O nové verzi dnes jedná 14 poslanců a senátorů sdružených ve zvláštním výboru, jehož úkolem je najít znění návrhu s většinovou podporou v obou komorách. Podle webu franceinfo by bylo "obrovským překvapením", kdyby komise nedospěla k finálnímu návrhu, o němž by se pak ve čtvrtek hlasovalo v Senátu i Národním shromáždění.

Senát již hlavním bodům reformy vyjádřil podporu, v dolní komoře parlamentu však návrh nemá jistou většinu hlasů. Premiérka Élisabeth Borneová v úterý prohlásila, že podpora nakonec v Národním shromáždění bude dostatečná. Vyjádření přišlo za spekulací o tom, zda vláda využije možnost začít svůj plán zavádět i bez souhlasu parlamentu, což jí francouzské právo umožňuje. Takovýto postup by ovšem vyvolal novou vlnu kritiky a vystavil by vládu riziku zásahu ze strany francouzské obdoby ústavního soudu.

Macronův blok v dolní komoře parlamentu ztratil v loňských volbách většinu a jeho reformní plán se snaží zablokovat levicová opozice společně s krajně pravicovým Národním sdružením. Vláda spoléhá na podporu pravicových Republikánů, jejichž lídr Éric Ciotti o víkendu označil schválení reformy za krok v "nejvyšším národním zájmu". Někteří jeho straničtí kolegové se ale chystají hlasovat proti nebo se hlasování zdržet, uvádí AP.