Ve světě bylo podáno deset miliard dávek vakcín proti covidu

— Autor: EuroZprávy.cz / ČTK

Počet podaných dávek vakcín proti covidu-19 už celosvětově přesáhl deset miliard. Každý den nyní zdravotníci ve světě vyočkují asi 25 milionů dávek. Uvádí to analytický projekt Our World in Data spojený s Oxfordskou univerzitou.