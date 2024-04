Zelenskyj couvá. Už nechce dalších půl milionu vojáků

"Není zapotřebí půl milionu," uvedl Zelenskyj během společné tiskové konference s finským prezidentem Alexandrem Stubbem, který v tu dobu navštívil Kyjev. Dále zdůraznil, že počet vojáků, které mohou být nasazeny na frontách, je dostačující.

Podobně se vyjádřil i hlavní velitel ukrajinských ozbrojených sil, Olexandr Syrskyj, ačkoli žádný z uvedených ukrajinských představitelů nespecifikoval konkrétní počet potřebných vojáků.

Zelenskyj původně hovořil o potřebě dalších 500 000 vojáků již loni v prosinci.

Dosud byli do ukrajinské armády povoláváni muži ve věku 27 let a starší, ale Zelenskyj nyní podepsal zákon, který snižuje hranici na 25 let, čímž teoreticky může být odvedeno až 400 000 mužů.

Během probíhajícího setkání Zelenskyj a Stubb také podepsali desetiletou dohodu o bezpečnostní spolupráci svých zemí. Tato dohoda zahrnuje politickou podporu a vojenskou pomoc Finska Ukrajině, stejně jako podporu reforem a obnovu po válce.