Zelenskyj nastínil, jak by měla pokračovat válka s Ruskem na Ukrajině

Ukrajina by ráda izolovala Krym, naznačil Zelenskyj v rozhovoru pro The Economist. "Je to pro nás způsob, jak omezit počet útoků z této oblasti," podotkl s tím, že úspěch na poloostrově by posloužil jako příklad a měl by své důsledky, co se týká vnitřních záležitostí Ruska.

Ukrajinský prezident zmínil loňské úspěchy, kdy se podařilo potopit několik lodí Černomořské flotily. Úspěch na Krymu bude podle něj záviset na vojenské pomoci ze strany západních spojenců. Zelenskyj by uvítal německé střely Taurus, které by mohly posloužit ke zničení Kerčského mostu, který spojuje anektovaný poloostrov s ruskou pevninou.

O poznání méně mluvil lídr napadené země o možném osvobození okupovaných území na jihu a východě země. Armádě zejména vytyčil jako cíl ochranu důležitých měst, například Charkova, Dněpru, Záporoží či Chersonu, a také kritické infrastruktury.

Zelenskyj rázně odmítl názor, že Ukrajina momentálně prohrává. "Možná jsme neuspěli tak, jak si svět přál. Možná není všechno tak rychlé, jak si někdo představoval," poznamenal s tím, že Rusové mají velké ztráty například v Avdijivce.

Ukrajinský prezident zároveň s ohledem na nejistý výsledek chystaných prezidentských voleb v USA apeloval na evropské státy, aby ve Washingtonu tlačily na pomoc Kyjevu. "Putin cítí slabost jako zvíře, protože je zvíře. Cítí krev, cítí svou sílu. A sežere vás k večeři i s celou vaší EU, NATO, svobodou a demokracií," varoval Evropu.

Zelenskyj připustil, že podpora světa i ukrajinské veřejnosti už není taková jako na začátku invaze na konci loňského února. Ohledně mobilizace dodal, že prosazuje snížení odvodového věku a omezení výjimek, přestože jde o zjevně nepopulární opatření.