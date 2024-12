Zelenskyj rázně: Kdo zaručí, že se Rusko nevrátí? Přestaňte za nás jednat s Kremlem o míru

Podle Zelenskyje Ukrajina určuje svou vlastní budoucnost a žádná jiná země ani politický vůdce nemá právo diktovat podmínky. "Trvám na tom, že žádný lídr na světě nemá právo vyjednávat s Putinem jménem Ukrajiny. Nikdy jsme nikomu tento mandát neudělili. Jsme oběťmi. Bylo by nespravedlivé, kdyby každý začal říkat, jak by měla naše země žít. Francouzi ve Francii, Italové v Itálii nebo Američané ve Spojených státech vědí, co chtějí pro sebe. Stejně tak Ukrajinci," uvedl Zelenskyj.

Prezident také zdůraznil důležitost vytvoření mírového plánu, který zajistí spravedlivé podmínky pro jakýkoli dialog s ruskou stranou. Uvedl, že mír může být dosažen pouze tehdy, když Ukrajina bude dostatečně silná a bude mít zajištěnou podporu mezinárodních partnerů.

Podle Zelenskyho „nejde o osobu před vámi. Důležitý je stát, v jakém se nacházíte při vyjednáváních. Nemyslím si, že jsme v slabé pozici, ale nejsme ani v silné. Jsme v NATO? Nevíme. Budeme součástí Evropské unie? Ano, v budoucnu, ale kdy? Sednout si k jednacímu stolu s Putinem za takových podmínek by znamenalo dát mu právo rozhodovat o všem v naší části světa. Nejprve musíme vytvořit model, akční plán nebo mírový plán, jak chcete. Pak ho můžeme předložit Putinovi nebo, obecněji, Rusům."

Zelenskyj také zdůraznil, že Ukrajina si určuje svou vlastní budoucnost, a že žádná jiná země nebo politický lídr nemá právo určovat podmínky. Řekl, že současná situace vyžaduje jasnou strategii, která zaručí bezpečnost Ukrajinců a dlouhodobou stabilitu.

„Kdo může zaručit, že Putin se nevrátí na Ukrajinu [po uzavření příměří]? Která země nám pomůže se svými letadly a vojáky? V tuto chvíli máme pouze bilaterální záruky našich partnerů týkající se vojenské a finanční podpory. Ale pokud se Putin vrátí s miliony lidí, budeme se bránit znovu? Nebo budeme sledovat, jak umírají naše ženy a děti? To není otázka připojení k NATO, to je otázka zajištění naší bezpečnosti," dodal Zelenskyj.

V pozadí této situace je také vyjádření ukrajinského prezidenta, že budoucí prezident USA, Donald Trump, je si vědom ukrajinské neochoty kapitulovat a zastavit válku.