Zemětřesení na Slovensku. Zasáhlo východ země, síla dosáhla 4,9 stupně

"Mohu potvrdit, že šlo o seismický jev na východě Slovenska," uvedl vedoucí oddělení seismologie Slovenské akademie věd Kristián Csicsay pro TASR s tím, že o přesné magnitudě ani lokalizaci zatím nemá dostatek informací. "Pokud by magnituda byla kolem 5, tak naposledy jsme měli zemětřesení s takovou magnitudou před asi 80 lety. Takže na naše poměry je to silné," dodal.

Podle ministerstva vnitra mělo zemětřesení sílu 4,9 stupně. Epicentrum bylo v hloubce deset kilometrů a nacházelo se zhruba deset kilometrů jihovýchodně od města Stropkov. Úřady zatím nemají informace o zraněných lidech či škodách na majetku.

Podle starosty obce Holčíkovce Michala Flešára nehlásili občané velké škody. "Ale já mám například v domě popukané stěny, popadanou omítku, porozbíjené obrazy, zrcadla, vázy. Nestihl jsem ještě všechno zkontrolovat," popsal.

Zástupci hasičů v Prešově sdělili, že v souvislosti se zemětřesením neměli vážnější výjezdy. Na Domaši však museli ukotvit loď, která se zřejmě během otřesů uvolnila.

V Česku jsou zemětřesení častá na Chebsku, kde se ale drobí spíše do zemětřesných rojů, při kterých se tlaky v zemském podzemí uvolňují postupně po menších otřesech než jednorázově při silném zemětřesení. Nejsilnější zemětřesení v posledních několika desítkách let zasáhlo Chebsko v roce 1985. Tehdy otřesy dosahovaly magnituda až 4,6 stupně. To už praskaly zdi, padaly komíny a rozbíjelo se nádobí.