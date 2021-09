Život na jihu USA se po hurikánu Ida jen pomalu vrací k normálu

V pátek večer bylo na jihovýchodě Louisiany bez elektřiny stále více než 800.000 domů a podniků. Úřady očekávají, že se dodávky energie podaří v New Orleansu obnovit do příštího týdne. Starostka města LaToya Cantrellová proto evakuované obyvatele vyzvala, aby s návratem domů nepospíchali. Společnost Entergy, poskytovatel energií pro New Orleans a většinu jihovýchodní Louisiany, předpokládá téměř plné obnovení dodávek do středy příštího týdne.

Méně optimistický výhled však platí pro obyvatele mimo New Orleansu. Šerif těžce zasaženého okresu Lafourche Parish varoval evakuované, že jejich domovy jsou stále bez elektřiny a tekoucí vody a v oblasti je téměř nulová dostupnost mobilní sítě a paliva.

Přerušení dodávek elektřiny v okolí New Orleansu učinilo horký konec léta téměř nesnesitelný. Louisianské úřady v pátek pátraly po muži, který podle nich zastřelil jiného muže, když oba na předměstí New Orleans čekali v dlouhé frontě na palivo.

Hurikán minulou neděli zasáhl státy u Mexického zálivu a následně se stočil na severovýchod. Pozůstatky bouře přinesly bleskové záplavy a rekordní srážky na severovýchod Spojených států, kde si ve státech od Virginie po Connecticut vyžádal nejméně 50 životů. V Louisianě, Mississippi a Alabamě zemřelo nejméně 14 lidí. V pátek večer louisianské úřady informovaly o další oběti, 59letém muži, který se otrávil oxidem uhelnatým z nouzového generátoru.

Uprostřed Atlantského oceánu se mezitím zformovala další bouře Larry, která v noci na dnešek dosáhla intenzity hurikánu. Nachází se zhruba 1980 kilometrů od Závětrných ostrovů, uvedlo americké Středisko pro hurikány (NHC), které zároveň pobřežní oblasti na západní straně Atlantiku od příštího týdne varovalo před nebezpečným příbojem a proudy.

Vítr v bouři Larry nyní dosahuje rychlosti 185 kilometrů za hodinu. Střed hurikánu se podle předpovědi NHC při postupu na západ stočí severně a v následujících čtyřech dnech se tak nedostane nad žádnou pevninu.

Škody napáchané Idou na jihu Spojených států mohou umocnit i epidemii koronaviru, píše BBC. V Louisianě je naočkováno pouze 40 procent obyvatel, což je jedna z nejnižších hodnot ve Spojených státech, a tamní nemocnice jsou už na pokraji kapacity. Sedm z deseti nejhůře zasažených států USA je právě na jihu, přičemž Louisiana a Florida mají nejvyšší počty zemřelých s covidem-19 od počátku epidemie.

"Tolik lidí se (kvůli hurikánu Ida) evakuovalo do míst jako je Mississippi, Texas a Alabama. Zcela jistě vím, že Mississippi už má i tak přetížený zdravotnický systém. Pokud by někdo onemocněl (covidem), mohlo by to způsobit příšerný lavinový efekt," uvedla pracovnice ve zdravotnictví Milly Holderová.