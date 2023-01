Pohonné hmoty v Česku po nedávném zdražení opět zlevňují

Děti ruských představitelů si užívají odpočinku v cizině, zatímco jejich rodiče řeční o vlastenectví. Už po vypuknutí války Ruska proti Ukrajině, kterou Moskva interpretuje i jako boj proti rozpínavosti Západu a zejména Severoatlantické aliance, si někteří potomci vyrazili i do členských zemí NATO a Evropské unie bez ohledu na to, že tyto státy uvalily na jejich rodiče sankce, upozornil server The Insider na základě snímků ze sociálních sítí.