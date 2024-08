Pohonné hmoty nadále zlevňují. Letní turistické sezóně navzdory

Volby do Poslanecké sněmovny by v červnu vyhrálo nejsilnější opoziční hnutí ANO. Získalo by 30,5 procenta hlasů. Do parlamentu by se dostalo sedm politických subjektů, mandáty by ze současných sněmovních stran neobhájila pouze KDU-ČSL. Vyplývá to z průzkumu agentury Median.