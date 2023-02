Studie: V příštích pěti letech se počet elektrických a hybridních aut více než zdvojnásobí

V příštích pěti letech se počet elektrických a hybridních aut ve světě více než zdvojnásobí z letos odhadovaných 30 milionů na 65 milionů v roce 2028. Nejrychleji se bude rozvíjet trh čistě elektrických aut, kterých by mělo být 34 milionů proti současným 12 milionům. Brzy tak překonají prodej hybridů, kterých by za pět let mělo jezdit 25 milionů. Vyplývá z aktuální studie PwC Electric Vehicle Sales Review.