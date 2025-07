Jak pojistit motocykl?

Proč je důležité motocykl pojistit?

Motocykl je nejen oblíbeným dopravním prostředkem, ale i cenným majetkem, který vystavujeme rizikům, jako jsou nehody, krádeže nebo vandalismus. Stejně jako u automobilů je u něj zákonnou povinností sjednání povinného ručení, které vám poskytne klid a jistotu, že v případě škody nebudete muset nést veškeré náklady sami.

Základní typy pojištění motocyklu

Základním typem pojištění, které musí mít každý motocykl, je povinné ručení . To pokrývá škody způsobené třetím stranám, například na jejich vozidlech, majetku či zdraví. Povinné ručení se ale nevztahuje na škody na vašem vlastním motocyklu. K tomu potřebujete havarijní pojištění, jehož sjednání je dobrovolné. Kryje škody na vašem vlastním motocyklu, a to nejen v případě nehody, ale také při vandalismu, přírodních katastrofách nebo krádeži. Úroveň krytí a podmínky se liší podle konkrétní pojistné smlouvy. Co dál?

Existují také různé doplňkové typy pojištění, například:

Úrazové pojištění řidiče a spolujezdce

Pojištění proti odcizení motocyklu

Pojištění zavazadel

Asistenční služby

Jak vybrat správné pojištění?

Prvním krokem ke sjednání správného a co nejvýhodnějšího pojištění motocyklu je porovnání nabídek různých pojišťoven. Využijte online kalkulačky, které vám umožní rychle zjistit ceny a podmínky pojištění. Zohledněte nejen cenu, ale také rozsah krytí, výši spoluúčasti a kvalitu zákaznické podpory. Zamyslet byste se měli i nad tím, jaký typ pojištění potřebujete. Pokud máte nový nebo drahý motocykl, může být havarijní pojištění nezbytné, u starších modelů už mnohdy stačí jen povinné ručení s několika doplňky.

Víte, že když se řekne spoluúčast, myslí se tím částka, kterou uhradíte v případě pojistné události vy ze svého? Vyšší spoluúčast může snížit cenu pojištění, ale zároveň zvyšuje vaše náklady v případě škody. Proto si dobře promyslete, jakou spoluúčast jste ochotni přijmout.

Náš tip navíc: Vyberte si pojišťovnu s dobrými recenzemi a historií. Prozkoumejte, jak rychle a efektivně řeší pojistné události a zda nabízí kvalitní zákaznickou podporu, poptejte se i o po známých a jejich osobních zkušenostech.

Jak pojištění motocyklu sjednat?

Vybráno už nejspíš máte, teď nastává čas si pojištění sjednat. Nebojte, není na to nic složitého, navíc kvůli tomu ani nikam nemusíte. Pojištění se dá v dnešní době sjednat online.