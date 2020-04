Počet aut v Česku přesáhl šest milionů, v průměru jsou poprvé starší 15 let

Průměrný věk vozidel se zvýšil ve všech kategoriích. Nejstarší jsou motocykly s průměrem 33,6 roku, následují traktory, které vykazují průměr 32,5 roku. Nejmladší kategorií jsou lehké užitkové vozy s průměrem 13 let.

V 1. čtvrtletí lidé do Česka dovezli 37.045 ojetých osobních aut ze zahraničí. Jejich průměrné stáří bylo 10,2 roku, ale starších deseti let bylo 51 procent vozů a pětina byla starší 15 let. Prodej nových aut kvůli nastupující epidemii klesl o 16 procent na 50.194 aut.

Naopak 41.624 vozů bylo v 1. čtvrtletí z registru vozidel vyřazeno. Z toho 7616 aut bylo z Česka vyvezeno a 34.008 osobních vozů majitelé odhlásili a odvezli k sešrotování.

Prodej nových osobních aut v české republice se v loňském roce snížil o 4,4 procenta na 249.915 vozů. Nejprodávanější značkou minulého roku byla Škoda Auto s podílem přes 34 procent. Škoda prodala loni v Česku 85.895 aut.

Letos v březnu se ale prodej nových osobních aut v Česku propadl o 36,3 procenta na 13.685 vozů. Za čtvrtletí trh klesl o 15,8 procenta na 50.194 prodaných aut. Trh zásadně ovlivnilo uzavření prodejen aut v polovině března kvůli boji proti šíření koronaviru. Podle automobilového experta EY Petra Knapa současný vývoj bude znamenat pro celý letošní rok pokles trhu o zhruba 20 procent z loni prodaných 250.000 osobních aut.