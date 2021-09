Cestovní kanceláře opět létají z Prahy do Tuniska

Tunisko bylo na české tzv. mapě cestovatele od začátku července zařazeno mezi státy s extrémním rizikem nákazy na koronavirus. Ministerstvo zdravotnictví do něj zakazovalo cestovat, později cesty důrazně nedoporučovalo. Do kategorie s nižším rizikem stát zařadilo od 23. srpna, velké CK lety zahájily 4. září.

Lidé, kteří se nyní do Tuniska vypraví, se musejí prokázat PCR testem ne starším než 72 hodin. Netýká se to dětí do 12 let. Individuální turisté musejí navíc do desetidenní karantény ve vybraném hotelu. Karanténa se lidí cestujícím v rámci organizovaného zájezdu netýká. Dále je před zahájením cesty třeba vyplnit příjezdový formulář, který musejí lidé podepsat. Výsledek testu i příjezdový dokument je nutné mít vytištěný.

Dnes do Tuniska letěli hlavně rodiny s malými děti, mladé páry a senioři. Týdenní zájezd v hotelu se službou all inclusive je nyní podle Duškové možné těsně před odletem sehnat už za 5500 korun. Pokud by si člověk chtěl u CK koupit samostatnou letenku do Tuniska, zaplatil by podle ní sedm tisíc korun. Problémem jsou PCR testy. Češi mají z veřejného zdravotního pojištění hrazené dva PCR testy měsíčně, výsledky jsou ale garantované do 48 hodin. S nákupem zájezdu na poslední chvíli se to tedy podle Duškové příliš neslučuje.

Tunisko je podle CK u Čechů velmi oblíbenou destinací. Zájem podle mluvčího CK Exim Tours Petra Kostky plní očekávání, podle mluvčí CK Blue Style Ilony Topolové je poptávka vyšší než se předpokládalo. Blue Style tak nyní zvyšuje kapacity, aby dovolenou zprostředkovala všem zájemcům, uvedla Topolová.

Letadla, která dnes odletěla z Prahy, nejprve přistála na Džerbě. Tam část cestujících vystoupila a prázdná sedadla zaplnili lidé, kteří se z dovolené vraceli. Další zastávkou jednoho z letů bylo letiště ve městě Enfída, kde vystoupil zbytek turistů. Těm se tak kvůli mezipřistání cesta o zhruba hodinu prodloužila.

V Tunisku na letišti platí standardní protiepidemická opatření. Lidé musejí mít zakrytá ústa a nos, dezinfikovat si ruce a dodržovat bezpečné odstupy od ostatních. Personál si vybírá podepsaný příjezdový formulář.