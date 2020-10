CK: Předvídat dopady testů do Rakouska na zimu je předčasné

Sezona zimních zájezdů v Rakousku podle Jana Bezděka, mluvčího CK Fischer, pod kterou patří i značka Nev-dama, začne zhruba za měsíc. Epidemiologická situace stejně jako seznamy rizikových zemí se neustále mění, proto podle Bezděka nelze v současné době odhadovat případné dopady na lyžařské cesty. Aktuálně se podle něj prodávají nejvíce právě zimní pobyty, a to především do italských Alp a Rakouska, řekl.

Klienti cestovní agentury Invia s nákupem lyžařských zájezdů podle její mluvčí Andrey Řezníčkové vyčkávají. "Možná, že letos to bude první sezona, kdy se budou zimní zájezdy prodávat na last minute," řekla. Běžně jsou podle ní v tuto dobu nejatraktivnější ubytování v blízkosti sjezdovek vyprodaná. Letos jsou stále k dispozici, řekla. V případě pobytů v Rakousku nejsou podle Řezníčkové lidé limitováni dopravou, využívají vlastní, nebojí se tak s koupí zájezdu počkat. Navíc většina Čechů do rakouských Alp podle ní nevyráží na konci roku, ale hlavní sezona bude až po Novém roce.

CK Čedok podle své mluvčí Evy Němečkové prodává ve větší míře lyžařské zájezdy už nyní. Lidé kupují nejčastěji lyžařská střediska v Rakousku a na Slovensku, ubytování v blízkosti lanovek a s dobrým připojením na wi-fi. Poptávají ale také pobyty na českých horách, uvedla.

Rakousko bude od půlnoci z pátku na sobotu vyžadovat od cestovatelů z České republiky negativní test na koronavirus, který není starší než 72 hodin. Výjimku z nového nařízení mají mít například pendleři, dojíždějící studenti nebo lidé, kteří jezdí pravidelně na návštěvy za rodinou. Detailní informace k cestám do Rakouska uvádí české ministerstvo zahraničí na svém webu.

Rakousko bylo loni podle Českého statistického úřadu po Chorvatsku, Slovensku a Itálii čtvrtou nejčastěji navštěvovanou zahraniční destinací. Delší pobyt tam strávilo 409.000 Čechů.