Armáda ČR kvůli koronaviru pozastavila výcvik aktivní zálohy

Armáda podle ní v souvislosti s vyhlášením nouzového stavu pozastavila plánovaný výcvik aktivní zálohy, který se měl konat v březnu a dubnu, a to do odvolání. Kurz základní přípravy příslušníků aktivní zálohy, který je naplánován od 11. května do 19. června, se zatím neruší. "Běžný výcvik a příprava profesionálních vojáků do zahraničních operací dále pokračuje za zvýšeních hygienických opatření. Mezinárodní cvičení a kurzy se dokončují, další jsou však do odvolání zrušeny," uvedla mluvčí.

Poznamenala, že ředitelé Krajských vojenských velitelství ověřují, kteří příslušníci aktivní zálohy by mohli v případě zvýšené potřeby být povoláni. Ptají se jich, jestli by jejich nepřítomnost v zaměstnání neohrozila chod jejich pracoviště nebo jestli nejsou v karanténě.

O nasazení by rozhodla vláda. "Momentálně zjišťujeme dostupnost našich příslušníků aktivní zálohy, abychom v případě toho, že je povoláme, nezpůsobovali komplikace například u složek integrovaného záchranného systému nebo malých podniků," uvedl ředitel sekce plánování schopností ministerstva obrany Jaromír Alan, v jehož gesci je agenda aktivní zálohy.

Podle Dvořákové se zatím nezvažuje, že by byla aktivní záloha nasazena k posílení policie, do kterého je již zapojena téměř tisícovka profesionálních vojáků. Pokud by situace podle ní i nadále eskalovala, byli by záložníci povolání k plnění dalších úkolů armády.

V aktivní záloze je zhruba 3300 mužů a žen.