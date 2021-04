O stažení z Afghánistánu by se podle ministerstva nemělo rozhodovat unáhleně

Rozhodnutí Velké Británie souvisí s oznámením Spojených států, které chtějí z Afghánistánu odejít do 11. září 2021. List The Times v úterý uvedl, že Británie stáhne téměř všechny ze svých 7500 vojáků. Pro Brity by podle informací The Times bylo obtížné v zemi zůstávat po odchodu amerických spojenců, protože obě vojska sdílejí základny i infrastrukturu.

"Náš postoj se nemění. Českou přítomnost i případné stažení z Afghánistánu řešíme a budeme řešit se spojenci," uvedl Pejšek. "Nemělo by jít o unáhlené rozhodnutí, ale odchod ve chvíli, kdy to umožní bezpečnostní a politická situace v zemi. Náš mandát je v tomto ohledu flexibilní," dodal.

Jasněji podle něj bude po dnešní mimořádné videokonferenci ministrů obrany a zahraničí NATO, která se bude budoucností mise zabývat.

Konference by se měli zúčastnit američtí ministři zahraničí a obrany Antony Blinken a Lloyd Austin, kteří se dnes setkají v Bruselu také se šéfem NATO Jensem Stoltenbergem. Podle agentury Reuters by mohli ministři oznámit spojencům Bidenovo rozhodnutí odložit definitivní odvelení vojáků na 11. září, tedy den dvacátého výročí teroristických útoků na USA, na něž byla afghánská mise reakcí. Odchod amerických vojsk z Afghánistánu byl původně plánovaný na květen.

Odpůrcem předčasného stažení je český prezident Miloš Zeman. V únoru se nejvyšší ústavní činitelé na Pražském hradě shodli na tom, že čas na odchod z Afghánistánu ještě nenadešel. Bezpečnostní situace v zemi je podle nich neuspokojivá a mírová jednání mezi afghánskou vládou a povstalci z Tálibánu stagnují. Podle ústavních činitelů nejsou splněny podmínky, aby byla spojenecká mise ukončena. Shodli se v tom, že se Afghánistán nesmí stát základnou mezinárodního terorismu využívanou pro útoky proti západním zemím.

Česká armáda může mít v současné době v Afghánistánu podle schváleného mandátu až 205 vojáků. Od roku 2002 se jich v zemi vystřídalo několik tisíc. Sloužili tam vojáci z polní nemocnice, strážních jednotek, z chemické a biologické ochrany, z chirurgického nebo rekonstrukčního týmu Lógar. Dlouholetá alianční mise ISAF (Mezinárodních sil pro podporu bezpečnosti) se v Afghánistánu uzavřela koncem roku 2014, od té doby v zemi pokračuje nová výcviková mise Resolute Support (Rozhodná podpora). Na misi zemřelo 14 českých vojáků.