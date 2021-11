Policisté denně provedou zhruba 6000 kontrol souvisejících s covidem

Krizový štáb dnes schválil 44 žádostí o pomoc napříč republikou, uvedl ministr vnitra a šéf štábu Jan Hamáček (ČSSD).

Krizový štáb dnes probral i požadavky na nákup antigenních testů do škol, na jedno kolo jich bude potřeba milion. Vláda minulý týden schválila plán každotýdenního testování ve školách do konce února. Testy nakoupí Správa státních hmotných rezerv. Státní úřady, v nichž se povinnost testování bude týkat neočkovaných zaměstnanců, mají své požadavky nahlásit do dnešního odpoledne.

V souvislosti s diskusí o povinném očkování proti covidu probere podle Hamáčka pracovní skupina štábu pro a proti pro příslušníky bezpečnostních sborů. Osobně by končící vicepremiér povinnost podpořil, zdůraznil, že je to jeho soukromý názor. Na dotaz, zda by vyloučil možnost zavedení lockdownu podobně jako minulý týden premiér Andrej Babiš (ANO), Hamáček uvedl, že by nebyl tak kategorický. "Není možné vyloučit žádné opatření," řekl.

V Česku ode dneška platí přísnější opatření pro přístup k některým službám, nestačí už prokázání testem, klienti musejí být buď očkovaní, nebo se musejí prokázat dokladem o prodělání nemoci v posledních 180 dnech. Neočkovaní zaměstnanci se mají od tohoto týdne povinně jednou za sedm dní testovat.

V neděli testy odhalily 8244 případů, což je dosud nejvyšší nedělní počet. V mezitýdenním srovnání stoupl počet nakažených o téměř 2600. Na nový rekord vystoupalo incidenční číslo. Na 100.000 obyvatel připadá přes 1000 nově nakažených za poslední týden. Nejvyšší incidenci má Olomoucký kraj se 1426 případy. V nemocnicích je 4885 lidí s potvrzenou koronavirovou infekcí.

Nejhorší epidemická situace je na Moravě a ve Slezsku. V Olomouckém kraji připadá v přepočtu na 100.000 lidí 1426 nově potvrzených případů nákazy za poslední týden. Ve Zlínském kraji je to 1277 a v Jihomoravském kraji 1242 případů. Naopak nejnižší incidenční číslo má Karlovarský kraj s 341 novými případy na 100.000 obyvatel za poslední týden.

V nemocnicích bylo v neděli 4885 lidí s covidem, z toho 715 bylo v těžkém stavu. V mezitýdenním srovnání hospitalizovaných přibylo 816 a počet těžkých stavů stoupl o 100.