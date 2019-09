VIDEO: Mluví velitel vzdušných sil... Armáda ČR spustila kampaň k americkým vrtulníkům

Armáda pořídí americké bojové i víceúčelové vrtulníky Viper a Venom, celkem 12 strojů by mělo být k dispozici v roce 2023. Obchod s USA musí schválit vláda. Ministr obrany Lubomír Metnar (za ANO) očekává podpis smlouvy do konce roku. Ministerstvo za vrtulníky zaplatí 14,5 miliardy korun.

Česko na konci června obdrželo od americké vlády dvě nabídky na nákup vrtulníků. Američané nabídli buď 12 vrtulníků UH-60M Black Hawk za 13,2 miliardy korun, nebo osm vrtulníků UH-1Y Venom spolu se čtyřmi bojovými stroji AH-1Z Viper v celkové hodnotě 14,5 miliardy korun. V ceně nabídky je kromě vrtulníků jejich vybavení zbraňovými systémy, munice, údržba a zaškolení a výcvik personálu. Modely Viper a Venom doporučila expertní komise.

Vojáci ve dnes zveřejněném videu zmiňují, že vybrané stroje budou mít moderní zbraně, vyspělé senzory a pokročilý stupeň vlastní ochrany. "Vrtulníky patří do každé armády, ty současné jsou poplatné své době, nemůžeme s nimi dělat to, co se po nás požaduje," zazní mimo jiné v minutovém videu. Armáda také zdůrazňuje, že vrtulníky si nepořizuje "na hraní", ale kvůli posílení obrany země.

České letectvo má v současné době asi pět desítek vrtulníků. Většina je ruské výroby řady Mi. Vojáci používají i polské sokoly. V současné době chce armáda nahradit hlavně bitevní Mi-24/35, s nimiž do budoucna nepočítá. Tyto stroje, v NATO označované jako Hind, jsou určeny pro přímou podporu pozemních jednotek.