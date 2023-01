Babišova předvolební kampaň: Vyvolal hlasování o nedůvěře, místo něj šel do fronty na klenoty

Protože opozice nemá potřebných alespoň 101 hlasů, dá se očekávat, že Sněmovna nedůvěru vládě nevysloví. Ze 17 pokusů o vyslovení nedůvěry vládě uspěl v historii samostatné ČR jeden, v roce 2009 Sněmovna sesadila vládu Mirka Topolánka (ODS).

"Právě proto, aby mu nikdo nemohl podsouvat, že hlasování o nedůvěře vládě využívá v prezidentské kampani, tak jsem se s ním dohodla, je řádně omluven a samotného jednání o nedůvěře vlády se neúčastní," uvedla Schillerová. "Což nevylučuje, že se připojí v závěru k hlasování," dodala.

Kritizovala také to, že se koalice rozhodla revidovat své programové prohlášení. Označila to za podvod na lidi a na Sněmovnu, které je vláda povinna se zodpovídat.

Hlasování vyvolalo právě ANO. Důvodem bylo jednání Sněmovny minulé úterý, kdy koaliční většina neumožnila zařadit na program schůze body, které navrhovali poslanci ANO. "Koalice mu mohla předejít. Stačilo jenom alespoň některé body zařadit, anebo aby s námi alespoň někteří ministři této vlády komunikovali," dodala Schillerová.

Předpokládá, že většina členů klubu ANO přítomných na schůzi vystoupí. Klub čítá 72 členů. Schillerová také řekla, že požádala předsedu klubu ODS Marka Bendu, aby s přednostním právem vystupovali střídavě koaliční a opoziční poslanci. Zároveň je možné, že dnes bude například před půlnocí schůze přerušena a pokračovat se v ní bude ve středu ráno.

Opoziční hnutí kritizovalo například nedávné zrušení elektronické evidence tržeb (EET), koaliční debaty o zvyšování daní, narušení sociálního smíru, chaos ve zdravotnictví a neschopnost zajistit dostatek léků, neřešení "korupční kauzy vládních stran" nebo "nepovedené předsednictví v Radě Evropské unie".

ANO také kritizuje nedostatečnou a pomalou pomoc firmám postiženým energetickou krizí. Podle prvního místopředsedy ANO Karla Havlíčka vláda propadla v EU v klimaticko-energetické oblasti.

Kritizoval také skutečnost, že pracovníci úřadu vlády a ministerstva vnitra vypracovali plán na boj s dezinformacemi, podle kterého by stát mohl jejich šiřitele stíhat, odstřihnout takové weby od reklamy státních institucí nebo desítkami miliony korun podporovat nezávislá média, která se snaží dezinformace potírat.

Kde je Babiš? Ve frontě na výstavu korunovačních klenotů

Babiš dorazil před 10:00 na Pražský hrad. V jižních zahradách čeká ve frontě na výstavu korunovačních klenotů, před ním jsou podle fotoreportéra ČTK stovky lidí. Server iDNES.cz v pondělí přitom uvedl, že Babiš se rozhodl návštěvu chrámu svatého Víta zrušit.

Před návštěvou výstavy měl původně Babiš v plánu zavítat do kostela Pražské Jezulátko, který ale kvůli tomu zůstal dnes dopoledne uzavřený. Správci nechtěli, aby předseda Babiš zneužil poutní místo k útočné a strach vyvolávající kampani, řekl ČTK v pondělí večer rektor kostela Pavel Pola. Babiš ČTK následně řekl, že návštěvu ke kampani zneužít nechtěl. Byl tam už třikrát a nikde to nezveřejnil, uvedl.

Serveru Seznam Zprávy dnes na Hradě Babiš řekl, že se chce podívat, jak dlouho fronta na výstavu trvá. Uvedl, že by jako prezident zvažoval vystavení korunovačních klenotů vždy o svátcích. Když ale dnes frontu viděl, poznamenal, že "by to asi chtělo nějakou trvalou výstavu".

Ve Sněmovně od 10:00 začalo jednání o vyslovení nedůvěry vládě, kterou vyvolalo Babišovo hnutí ANO. Podle šéfky poslaneckého klubu Aleny Schillerové je expremiér ze schůze řádně omluven, nevyloučila ale, že samotného hlasování se zúčastní. Z vyjádření poslanců vyplývá, že pokud by se nestihlo hlasovat během dneška, mohla by být schůze před půlnocí přerušena a pokračovat by se mělo ve středu.

Fiala: O nedůvěře se hlasuje opět před volbami, přičítá to Babišově kampani

Premiér Petr Fiala (ODS) dnešní hlasování o nedůvěře vládě v Poslanecké sněmovně přičítá kampani expremiéra a šéfa opozičního hnutí ANO Andreje Babiše před druhým kolem volby prezidenta. Na tiskové konferenci ji označil za nízkou a nepravdivou. Připomenul, že vláda, která disponuje ve Sněmovně pohodlnou většinou, čelí jednání o nedůvěře podruhé, přičemž i to první na podzim minulého roku se odehrálo krátce před volbami.

"Nemohu se ubránit dojmu, že není o tom, jak vláda pracuje, ale je součástí volební kampaně," uvedl Fiala k schůzi svolané opozičním hnutím ANO. Vládní koalice podle Fialy a předsedů ostatních vládní stran přistoupí k jednání pozitivně, využije ji k prezentování výsledků ročního působení kabinetu. "Od nás žádnou agresi neuslyšíte, uslyšíte věcné argumenty a výčet toho, čeho jsme dosáhli," uvedl předseda STAN Vít Rakušan.

"Když něco vypadá jako kampaň, svolává se jako kampaň, tak je to kampaň," řekla předsedkyně TOP 09 Markéta Pekarová Adamová s tím, že jeden den zasedání Sněmovny stojí 3,9 milionu korun přičemž je jasné, že tato schůze věcný závěr nepřinese, přičemž dnes by měly zasedat výbory. Podle šéfa Pirátů Ivana Bartoše jde o kampaň za peníze daňových poplatníků, hru pro voliče, on i lídři dalších koaličních stran zdůraznil, že právo na svolání schůze o nedůvěře opozice má. Předseda lidovců Marian Jurečka zároveň připomenul, že se jednání Babiš nezúčastní, i když by jako předseda opoziční strany měl.

Fiala předpokládá, že na začátku schůze někdo z ANO shrne výhrady a důvody svolání schůze, pak vystoupí jako premiér. Následovat budou vystoupení poslanců podle toho, jak se do debaty přihlásili, ministři i poslanci jsou na debatu připraveni vystupovat "velmi věcně a velmi konstruktivně".