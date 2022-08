České dráhy chtějí změnit systém předprodeje místenek ve vlacích

Dosud byly všechny místenky v předprodeji k dispozici maximálně do doby dvou hodin před odjezdem vlaku. Po uplynutí této doby bylo možné pořídit místenku do vlaku už pouze v omezeném množství na místech, kde platí takzvaná expresní rezervace. Národní dopravce chce nyní systém rezervace všech místenek prodloužit o dalších 90 minut. Umožňují to podle něj digitální technologie instalované do osobních vozů, které ukazují rezervaci místa. Obsazená místa se do systému nahrávají automaticky.

Prodlouženou dobu předprodeje místenek nyní dráhy testují u 26 spojů linky R 13 Moravan Brno - Břeclav - Olomouc, dále čtyř spojů Ex 6 Západní expres Praha - Plzeň - Cheb a u 18 spojů linky R 15 Krušnohor Praha - Ústí nad Labem - Cheb. V případě pozitivních ohlasů plánuje dopravce rozšíření systému i do dalších vlaků, které budou vybaveny digitálním systémem.

"Našim cestujícím chceme nabízet co nejširší služby a plnit individuální zvyky zákazníků. Někdo si kupuje jízdenky a rezervace s větším předstihem, jiní cestující volí nákup jízdenek a zajištění rezervací na poslední chvíli a další skupina se nechce vázat na konkrétní spoj a nákup místenek nevyužívá," uvedl člen představenstva a náměstek generálního ředitele Českých drah pro osobní dopravu Jiří Ješeta.

Doba dvě hodiny před odjezdem byla podle drah dosud nutná zejména kvůli označení rezervovaných míst papírovými lístečky s označením úseků, kde je místo rezervované. Lístečky bylo nutné vytisknout a roznést na jednotlivá místa. Například u osmivozového vlaku může podle firmy jít o více než 500 jednotlivých míst s délkou soupravy kolem 200 metrů. Nový systém zkracuje dobu nutnou pro označení obsazených míst.

Místa ve vlacích rezervují i ostatní dopravci. Konkurenční RegioJet nebo Leo Express mají většinu svých spojů povinně místenkových, cestující si v jejich spojích mohou jakékoliv volné místo rezervovat kdykoliv před odjezdem.