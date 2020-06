České dráhy obnovují prodej místenek ve vlacích

Spuštění rezervačního systému pro jednotlivé spoje je postupné. Ode dneška bude možné si rezervovat místenku na čtyřech expresních a pěti rychlíkových linkách. "Cestující si tak už dnes mohou koupit rezervace do vlaků na hlavních trasách, například z Prahy do Brna, Ústí nad Labem nebo Plzně, ale také na čistě mimopražských trasách, jako třeba z Brna přes Břeclav do Olomouce nebo z Pardubic a do Liberce. Ostatní vnitrostátní vlaky pak do rezervačního systému doplníme do dnešní půlnoci," uvedl ředitel Odboru cenotvorby ČD Jakub Chmelík.

Předprodej je zatím časově omezen s termínem jízdy vlaků od 3. do 13. června. Výjimkou jsou spoje pendolino, na kterých dopravce prodával místenky i v minulých dnech a omezení se jich tak netýká.

Dráhy zastavily prodej místenek od 18. března. Šlo o preventivní krok proti šíření nákazy koronaviru ve vztahu k zaměstnancům i cestujícím. Cestující si tak mohli vybírat svá místa bez omezení. Ostatní dopravci výběr míst ve svých vlacích přes rezervační systém zachovali i během koronavirové krize, systém ovšem upravili tak, aby zajišťoval mezi cestujícími rozestupy.