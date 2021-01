Konec papírových dálničních známek. Ode dneška už je nekoupíte

— Autor: EuroZprávy.cz / ČTK

Od dnešního dne začínají platit nové elektronické dálniční známky. Řidiči je mohou kupovat už od začátku prosince, do čtvrtka jich pořídili přes 142.000 kusů v hodnotě více než 211 milionů korun. ČTK to řekl mluvčí projektu elektronických známek Martin Opatrný. Digitální známky nahrazují papírové viněty, loňské roční kupony však platí až do konce ledna.