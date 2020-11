Leo Express rozšíří žalobu na České dráhy kvůli predátorským cenám, žádá přes miliardu

Leo Express tak reaguje na předběžný závěr Evropské komise z minulého týdne, podle níž České dráhy porušují antimonopolní pravidla účtováním cen pod úrovní nákladů. Ty podle komise dráhy uplatňovaly zejména na trati mezi Prahou a Ostravou. Pokud ČD nedokážou svůj postup v konkurenčním boji obhájit, hrozí jim pokuta do deseti procent z ročního obratu. To by podle výroční zprávy firmy za loňský rok znamenalo asi čtyři miliardy korun. Státní dopravce v reakci uvedl, že sdělení výhrad není rozhodnutím, které by závazně říkalo, že ČD pochybily a jsou povinny platit pokutu. Společnost zároveň uvedla, že si není vědomá protiprávnosti svého jednání, což mají potvrzovat její důkazy. Představenstvo nyní bude jednat o dalším postupu.

Podle Leo Expressu je výrok EK klíčový pro rozhodování tuzemských soudů. Komise předběžně uvedla, že dráhy predátorské ceny uplatňovaly od roku 2011 do roku 2019. Leo Express proto nyní rozšířil svou žalobu i na další období. Místo původních 468 milionů korun tak nyní bude požadovat po drahách minimálně 1,05 miliardy korun.

Další z dopravců, který dráhy za jejich ceny kritizoval, je RegioJet. Ten podle mluvčího Aleše Ondrůje utrpěl kvůli cenového tlaku škody přes 700 milionů korun, další ztráty pak měly pramenit z nedůvěry bank kvůli situaci na železnici. "Aktuálně firma zatím nové kroky neplánuje, podle Ondrůje vyčká na konečné rozhodnutí EK. Mluvčí RegioJetu v této souvislosti upozornil, že případné pokuty by dráhy musely platit z vlastního hospodaření a nikoliv ze státní dotací.

Komise zahájila vyšetřování v roce 2016, když si na ceny údajně určené k likvidaci konkurence stěžovaly firmy RegioJet a Leo Express. Ty začaly v letech 2011 a 2012 nabízet své služby na páteřní trati mezi Prahou a Ostravou, kde v té době České dráhy snížily ceny svých jízdenek pod úroveň nákladů. Dráhy nyní dostaly od komise prostor na vyjádření, její zástupci mohou prozkoumat dokumenty k řízení nebo si vyžádat slyšení v Bruselu.