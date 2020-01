Propadák českého ministerstva: Systém známek je na Slovensku sedmkrát levnější

CzechToll je provázaný s firmou SkyToll, která systém dálničních známek na Slovensku provozuje. Podle Okáliho je jednou ze zásadních příčin levnějšího provozu na Slovensku výběr provozovatele z veřejné soutěže. V Česku byla část systému vybírána v utajovaném režimu.

Státní fond dopravní infrastruktury minulý týden oznámil, že dodavatelem a provozovatelem IT systému k vinětám bude Asseco Central Europe za 401 milionů korun. Nastupující ministr dopravy Karel Havlíček (za ANO) však dnes oznámil, že zakázka bude zrušena. Další zakázka na vytvoření sítě prodejních míst je pak před dokončením a její odhadovaná hodnota je 477 milionů korun. Vedle toho fond pořádá ještě další zakázky.

Provozovatel systému elektronických vinět na Slovensku ročně dostává 2,7 procenta z celkových tržeb. To v roce 2018 činilo okolo 50 milionů korun. Podle Okáliho přitom jde o konečné náklady na provoz celého systému, které zahrnují provoz systému, náklady na distribuci, zprostředkování plateb, kontrolu i řešení případných jízd bez platné známky. V Česku by podle odhadů řady odborníků tyto náklady za celý systém činily okolo 300 až 400 milionů korun.

"Cena kolem 1,5 miliardy korun za čtyři roky, o které dnes hovoří média, je nesmyslná. V otevřené soutěži je reálné srazit kompletní cenu na třetinu, maximálně polovinu z dnešních nákladů na tisk dálničních kuponů," řekl Okáli. To znamená náklady okolo 100 milionů korun ročně.

Jedním z hlavních důvodů nižších nákladů na Slovensku je podle Okáliho veřejná soutěž, kterou tamní úřady uspořádaly. V tendru fungovalo větší konkurenční prostředí, které se odrazilo i v ceně. Zakázka byla navíc soutěžena vcelku, zatímco v Česku ji stát rozdělil do několika částí. Šéf CzechTollu také přiznal, že na nižší ceně se projevilo také využití části mýtného systému, který má na Slovensku stejného provozovatele jako dálniční známky.

CzechToll, který v Česku už provozuje mýtný systém, v minulosti avizoval svůj zájem o provoz komplexního systému dálničních známek. Chtěl by k tomu využít právě i části mýtného systému. Podle mluvčího firmy Miroslava Beneše je reálné vybudování celého systému zhruba do půl roku, zároveň však odhaduje, že uspořádání a celkové uzavření otevřeného tendru do léta je velmi nepravděpodobné. Možnost převzetí a provozování systémů od programátorů z veřejného hackathonu, který se uskuteční o víkendu, pak Okáli označil za utopii.

Elektronické dálniční známky by měly začít fungovat od příštího roku, zcela nahradí dosavadní papírové kupony.