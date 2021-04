Neplatiči pokut za vybrané přestupky by mohli přijít o část dávek

Občanští demokraté původně navrhovali, aby lidé po spáchání tří závažných přestupků o dávky v hmotné nouzi na čtvrt roku přišli. Srážky z dávek podpořil už dříve sociální výbor.

Pirátka Olga Richterová uvedla, že jí není jasný cíl navrhované změny. Vrácení předlohy výboru k novému projednání neprosadila. "Velmi se obávám, že úprava zvětší počet lidí, kteří jsou úplně na dně," míní lidovecký poslanec Jan Čižinský. Novelu v debatě naopak podpořili vedle občanských demokratů také poslanci ANO a KSČM. "Dokud se nesáhne na dávky, ti lidé si budou dělat, co chtějí. A to je ta realita," uvedla komunistka Hana Aulická Jírovcová.

Úřady by podle návrhu výboru snížily dávky na úhradu nezaplacených pokut za přestupky proti veřejnému pořádku, proti občanskému soužití a proti majetku. Stejně by postupovaly v případě nepřihlášení dítěte k zápisu k povinné školní docházce a v případě zanedbávání péče o povinnou školní docházku žáka. O část dávek by přišli také lidé, kteří nezaplatili pokutu za porušení obecní vyhlášky, jež stanoví podmínky pro pořádání sportovních a kulturních akcí.

Poslanec ODS a hlavní předkladatel novely Jan Bauer navrhl, aby u tolerování a podpory záškoláctví platil pro možnost strhávání pokut z dávek princip "jednou a dost". U ostatních přestupků by byly postihy strhávány z dávek při třetím a dalším prohřešku. Obce by ale mohly požádat o srážku již při prvním nebo druhém přestupku, pokud by vyvstala obava, že postih jiným způsobem nevymohou a zároveň jde o pachatele s minimální snahou se napravit.

Úřady práce by po oznámení musely dávky snížit. Částky, které na nich lidem nevyplatily, by putovaly do rozpočtů příslušných obcí.