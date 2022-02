Další letošní ohnisko ptačí chřipky je v malochovu na Plzeňsku

Likvidace zbylých kusů a dezinfekce místa byla provedena v pondělí. Obce musí do konce týdne nahlásit počty chovatelů v ochranném pásmu.

"Veterinární lékaři odebrali na místě vzorky, které odeslali do Státního veterinárního ústavu Praha, který následně potvrdil, že jde o vysoce patogenní ptačí chřipku H5N1. Zbývající drůbež v chovu byla v souladu s legislativou utracena," uvedl. Podle Vorlíčka byla přijata předběžná opatření s cílem zabránit šíření nákazy mimo chov. Byla vymezena uzavřená pásma okolo ohniska a v nich přijata mimořádná veterinární opatření, řekl.

Podle ředitele krajské veterinární správy (KVS) Václava Poláčka jde o malý chov zhruba 30 metrů od rybníka a asi 150 metrů od řeky Úhlavy. "Vzhledem k tomu, že je to tak blízko u vody, tak je prakticky na 100 procent jisté, že je zdroj viru od vodního ptactva. Chov byl ještě kombinovaný s kachnami, což je vždycky špatné," řekl.

Podle ředitele odboru ochrany zdraví a pohody zvířat KVS Richarda Bílého veterináři spolu s obecními úřady a hasiči už v pondělí vyhlásili pásma ochrany a dozoru až do vzdálenosti deseti kilometrů, která budou platit 30 dnů. Tříkilometrové ochranné pásmo bude v platnosti 21 dnů od dezinfekce, poté se stane součástí desetikilometrového pásma dozoru. "Do konce týdne musí obce nasčítat chovatele i malochovatele v ochranném pásmu. A pak se budou určitě odebírat stovky vzorků ze sousedních chovů podle analýzy rizik, podle toho, co obce nahlásí," řekl Bílý.

Z větších chovů je do deseti kilometrů vzdálený jen Druko Střížov, což je farma zabývající se produkcí a prodejem slepičích vajec a odchovem kuřic. Podle Bílého jde o uzavřený chov, který přísně střeží biologickou bezpečnost a nepouští tam cizí lidi. "Ředitele jsme informovali. Kuřice už tam jsou a žádný turnus se teď měsíc měnit nebude, takže tam není žádný problém. Sledují zdravotní stav a určitě tam na kontrolu půjdeme," uvedl. Firma je obezřetná, protože s volně žijící drůbeží jsou dlouhodobé problémy.

Podle Poláčka jde o první letošní ohnisko v Plzeňském kraji, loni tam byly čtyři, všechny v malochovech.