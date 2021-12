Na území Česka se šíří invazní kůrovec ořešákový, vědci mapují rozsah problému

— Autor: EuroZprávy.cz / ČTK

Na území České republiky se šíří invazní kůrovec ořešákový. Vědci z Mendelovy univerzity v Brně se v současnosti snaží mapovat rozsah problému, který je zatím na úrovni lokálních škod na jižní Moravě. Brouk napadá ořešák černý i ořešák královský, a to tak, že na svém těle zanáší do vyžraných míst pod kůrou spory hub, které se v lýku posléze rozrůstají. V tiskové zprávě to uvedl mluvčí univerzity Filip Vrána.