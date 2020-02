Národní park Šumava bude mít nově čtyři zóny, ministr Brabec podepsal vyhlášku

— Autor: EuroZprávy.cz / ČTK

Ministr životního prostředí Richard Brabec (ANO) podepsal vyhlášku o nové zonaci Národního parku Šumava, platit bude od 1. března. Uvedl to dnes na twitteru. Park bude rozdělen do čtyř sekcí s různým režimem ochrany. Nové rozčlenění do zón by mělo platit 15 let. Nahradí současné členění, která má tři zóny.