Po zákazu vstupu do práce bez očkování by byly ohroženy dodávky jídla, varuje komora

— Autor: EuroZprávy.cz / ČTK

Agrární a potravinářská komora odmítly návrh na zákaz vstupu do zaměstnání bez očkování nebo testu. Podle nich by mohly být ohroženy dodávky potravin. Dnes to obě uskupení uvedla v tiskové zprávě. Už v současnosti je podle nich v provozech nedostatek zaměstnanců, další výpadek by tak mohl způsobit omezení nebo zastavení výroby.