Hasiči se rozloučí s tragicky zesnulým kolegou z Kolína. Uctí ho minutou ticha před stanicemi

Poslední rozloučení se koná dnes od 13 hodin v obřadní síni na hřbitově v Kolíně na Zálabí. Souběžně se začátkem smutečního obřadu plánuje pietu i Hasičský záchranný sbor České republiky, který už na všech svých budovách stáhl vlajky na půl žerdi.

Celostátní vedení hasičů na webu uvedlo, že v den pohřbu se shromáždí technika se zapnutými výstražnými světly před stanicemi a hasiči v zásahovém stejnokroji uctí památku zesnulého kolegy minutou ticha.

Čtyřiatřicetiletý Hejduk zahynul ve středu 19. července pozdě večer, kdy byli kolínští hasiči vysláni k požáru rodinného domu v Krakovanech. Při cestě k zásahu došlo k tragické dopravní nehodě hasičské cisterny. Další tři příslušníci jednotek požární ochrany utrpěli při incidentu zranění.

"Zdeňka jsem znal osobně jako sympatického, vždy usměvavého a dobře naladěného člověka, který byl vždy připraven pomoci tam, kde bylo potřeba. Bohužel Zdeněk už tuto pomoc nikomu neposkytne. Jsou věci a situace v životě každého z nás, na které se připravit jen tak nelze, a ztráta jednoho z nás je pro každého příslušníka sboru bolestivá," uvedl náměstek ředitele HZS Středočeského kraje Miloš Hladík.

Soustrast vyjádřil i generální ředitel HZS ČR Vladimír Vlček. "Hasičská rodina ztratila jednoho ze svých členů, kolegu, ale především kamaráda. Je mi to nesmírně líto. Služebním slibem jsme se zavázali nasadit pro ochranu této země a jejích obyvatel i vlastní život. Denně zasahujeme u desítek nebezpečných událostí a bereme to jako samozřejmost. S takovým rizikem nastupují hasiči do práce každý den. I přesto je to pro nás všechny velká rána," podotkl.