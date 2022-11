Na části linky B nejezdilo metro, na Smíchovském nádraží spadla část stropu

Ani další den fotbalového mistrovství nebyla nouze o překvapivé výsledky. O první z nich se postarali už v prvním zápase dne Kostaričané, kteří vypadali, že ani v tomto zápase nevystřelí na branku, stejně jako v tom úvodním proti Španělsku, jenže k jedné střele se v zápase s Japonskem přeci jenom dostali a právě z ní v 81. minutě Fuller rozradostnil nejen tuto jihoamerickou zemi, ale i Němce, kteří tak zůstávají ve hře o postup. O to víc, že se našim západním sousedům se podařilo ve šlágru se Španěly vyválčit bod za remízu 1:1. Nahnuté to naopak mají Belgičané, kterým se vzdálil postup ze skupiny poté, co s Marokem prohráli 0:2 a budou se muset o postup porvat s Chorvaty. Ti naopak měli s Kanadou jednodušší práci, jelikož ji porazili bez větších problémů 3:1, přestože Kanaďané vstřelili zatím nejrychlejší gól šampionátu.